В Орле жители города несут цветы на место ДТП с троллейбусом

Место трагического дорожного происшествия превратилось в стихийный мемориал.

Жители города приносят цветы на остановку общественного транспорта «Дворец спорта». Здесь оставлено около десятка букетов.

Орловцы складывают цветы на плитку у дорожного ограждения.

ДТП произошло 9-го октября. В результате наезда троллейбуса погибли трое и пострадали двое человек.