В Орле жители города несут цветы на место ДТП с троллейбусом
11.10.2018
Место трагического дорожного происшествия превратилось в стихийный мемориал.
Жители города приносят цветы на остановку общественного транспорта «Дворец спорта». Здесь оставлено около десятка букетов.
Орловцы складывают цветы на плитку у дорожного ограждения.
ДТП произошло 9-го октября. В результате наезда троллейбуса погибли трое и пострадали двое человек.
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