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Орел11.10.2018 Четверг 10:48
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В Орле жители города несут цветы на место ДТП с троллейбусом

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11.10.2018

Место трагического дорожного происшествия превратилось в стихийный мемориал.

Жители города приносят цветы на остановку общественного транспорта «Дворец спорта». Здесь оставлено около десятка букетов.

Орловцы складывают цветы на плитку у дорожного ограждения.

ДТП произошло 9-го октября. В результате наезда троллейбуса погибли трое и пострадали двое человек.

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