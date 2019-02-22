В Орле жильцам аварийного дома предложили временно переехать в «голубятню»

Речь идёт о доме по Калинина, 2.

Судьбу здания и жильцов обсудили на профильном комитете Городского совета. Ещё в минувшем году суд обязал мэрию провести в доме срочные работы. В противном случае может случиться ЧП.

На это город попросил у области недостающие 2 миллиона рублей. Губернатор Орловской области Андрей Клычков удовлетворил ходатайство. Однако это произошло в последние дни 2018 года. Согласно правилам, чтобы всё-таки получить деньги и сделать ремонт, в новом году бумаги нужно подавать и утверждать повторно. Мэрия направляла соответствующие запросы в обладминистрацию в январе и феврале. Пока что они находятся на рассмотрении.

Жильцам дома предложили временно переехать в маневренный фонд. Однако, осмотрев новые помещения, все они от предложения отказались. Как оказалось, в некоторых квартирах нет газового оборудования и горячей воды, а одна представляет собой стихийную «голубятню» — в отсутствие людей в ней поселились уличные голуби.

Дом по Калинина, 2, признан аварийным в 2017 году. Расселение здания планируется провести не раньше 2023 года.