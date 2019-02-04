В Орле женщина на «Мазде» сбила пешехода на «зебре»

ДТП случилось на улице Лескова накануне днём.

53-летняя женщина-водитель, управляя «Маздой-СХ5» и поворачивая с Полесской на Лескова, допустила наезд на пенсионерку. Пожилая орловчанка в этот момент переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, пешеход получила телесные повреждения. Однако врачи не стали её госпитализировать и назначили только амбулаторное лечение.