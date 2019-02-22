В Орле женщина на «Лифане» сбила пешехода
22.02.2019
ДТП случилось 21 февраля примерно в 11:35 на Октябрьской улице у дома № 58.
31-летняя орловчанка, управляя китайской иномаркой, двигалась в сторону улицы 60 лет Октября. Водитель не уступила дорогу и сбила 35-летнего мужчину. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы.
По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
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