В Орле женщина на «Лифане» сбила пешехода

ДТП случилось 21 февраля примерно в 11:35 на Октябрьской улице у дома № 58.

31-летняя орловчанка, управляя китайской иномаркой, двигалась в сторону улицы 60 лет Октября. Водитель не уступила дорогу и сбила 35-летнего мужчину. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.