В Орле зажгут свечу в память о Тургеневе
26.08.2019
Писатель ушёл из жизни 3 сентября. В этот день и пройдут мемориальные мероприятия.
В 14 часов в орловском музее Тургенева зажгут поминальную свечу. Затем участники встречи посвятят час роману «Дворянское гнездо». В этом году исполняется 160 лет со дня первой публикации этого произведения.
В 15 часов почитатели тургеневского таланта возложат цветы к бюсту писателя, установленному в сквере «Дворянское гнездо». В ходе церемонии состоятся выступления известных литераторов и литературоведов, «музыкальные паузы», а также вручение юбилейных медалей.
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