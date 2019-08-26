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В Орле зажгут свечу в память о Тургеневе

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26.08.2019

Писатель ушёл из жизни 3 сентября. В этот день и пройдут мемориальные мероприятия.

В 14 часов в орловском музее Тургенева зажгут поминальную свечу. Затем участники встречи посвятят час роману «Дворянское гнездо». В этом году исполняется 160 лет со дня первой публикации этого произведения.

В 15 часов почитатели тургеневского таланта возложат цветы к бюсту писателя, установленному в сквере «Дворянское гнездо». В ходе церемонии состоятся выступления известных литераторов и литературоведов, «музыкальные паузы», а также вручение юбилейных медалей.

Теги:ОрёлОрловская областьТургеневмузеилитературакультура

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