В Орле зажгут свечу в память о Тургеневе

Писатель ушёл из жизни 3 сентября. В этот день и пройдут мемориальные мероприятия.

В 14 часов в орловском музее Тургенева зажгут поминальную свечу. Затем участники встречи посвятят час роману «Дворянское гнездо». В этом году исполняется 160 лет со дня первой публикации этого произведения.

В 15 часов почитатели тургеневского таланта возложат цветы к бюсту писателя, установленному в сквере «Дворянское гнездо». В ходе церемонии состоятся выступления известных литераторов и литературоведов, «музыкальные паузы», а также вручение юбилейных медалей.