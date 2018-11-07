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Орел07.11.2018 Среда 12:11
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В Орле завершился ямочный ремонт Красного моста

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07.11.2018

Об этом сообщили в мэрии.

Подрядная организация «ГИАТТ» заделала горячим асфальтобетоном ямы на площади 200 квадратных метров. Этому же подрядчику предстоит провести аналогичную работу на улицах Пушкина и Московской, на Раздольной, а также в переулках Артельном и Ипподромном.

Также сейчас в областном центре продолжается ремонт Октябрьского (или Герценского) моста и моста «Дружба».

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