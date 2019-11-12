В Орле завершился VI областной фестиваль ветеранских творческих коллективов «От имени сердца, от имени жизни»

Заключительный фестивальный концерт состоялся в Орловском городском центре культуры. В нем приняли участие 300 человек − победители второго этапа фестиваля.

Почетными гостями мероприятия стали председатель областной профсоюзной организации работников культуры, председатель оргкомитета фестиваля Тамара Казакова, председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Иван Мосякин, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления области Елена Малыхина, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Орловской области Светлана Ставцева.

Напомним, VI областной фестиваль ветеранских творческих коллективов «От имени сердца, от имени жизни» стартовал в сентябре. Он был посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В фестивальных мероприятиях приняли участие около 600 артистов «золотого» возраста. Они исполняли тематические песни советских и современных авторов.