В Орле завершился турнир по кикбоксингу, посвящённый памяти Александра Арсентьева и Вячеслава Сысоева
15.10.2018
Об этом информирует пресс-служба областного совета народных депутатов.
Участниками соревнований стали примерно 165 юных и взрослых спортсменов из различных областей ЦФО.
Соревнования проводились в дисциплинах «фулл-контакт» и «К1».
Александр Арсентьев — родоначальник кикбоксинга в Орловской области, первый председатель федерации этого вида спорта в нашем регионе. Вячеслав Сысоев — первый орловец, ставший мастером спорта по кикбоксингу.
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