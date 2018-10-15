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  3. В Орле завершился турнир по кикбоксингу, посвящённый памяти Александра Арсентьева и Вячеслава Сысоева

В Орле завершился турнир по кикбоксингу, посвящённый памяти Александра Арсентьева и Вячеслава Сысоева

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15.10.2018

Об этом информирует пресс-служба областного совета народных депутатов.

Участниками соревнований стали примерно 165 юных и взрослых спортсменов из различных областей ЦФО.

Соревнования проводились в дисциплинах «фулл-контакт» и «К1».

Александр Арсентьев — родоначальник кикбоксинга в Орловской области, первый председатель федерации этого вида спорта в нашем регионе. Вячеслав Сысоев — первый орловец, ставший мастером спорта по кикбоксингу.

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