В Орле завершился форум Business-Insight
02.11.2018
Организатором выступил Центр поддержки предпринимательства при поддержке «Ростелекома» и «Сбербанка».
Региональный форум малого и среднего бизнеса уже проводился в минувшем году.
Участникам предожили 12 часов интенсивного обучения. Кроме того, все желающие смогли завязать деловые знакомства.
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