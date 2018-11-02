В Орле завершился форум Business-Insight

Организатором выступил Центр поддержки предпринимательства при поддержке «Ростелекома» и «Сбербанка».

Региональный форум малого и среднего бизнеса уже проводился в минувшем году.

Участникам предожили 12 часов интенсивного обучения. Кроме того, все желающие смогли завязать деловые знакомства.