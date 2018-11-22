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Орел22.11.2018 Четверг 19:05
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В Орле завершились работы на Красном мосту

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22.11.2018

Ямочный ремонт выполнило ООО «ГИАТТ».

Как сообщили в мэрии, некоторые ямы оказалось невозможно устранить полностью. Их заасфальтировали лишь по поверхности.

Все дефекты, которые будут выявлены впоследствии, будут устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьремонтмост

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