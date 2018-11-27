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Орел27.11.2018 Вторник 17:01
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В Орле завершились областные соревнования по настольному теннису

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27.11.2018

В них участвовали студенты профессиональных образовательных учреждений. Турнир прошёл в рамках Спартакиады.

В командном зачёте победителями стали сборные Орловского техникума агробизнеса и сервиса (у юношей) и у Мезенского педагогического колледжа (у девушек).

В личном зачёте у юношей первое, второе и третье места заняли учащиеся Орловского техникума агробизнеса и сервиса Артём Лякишев и Иван Сусойкин и Артём Федоров из Орловского техникума путей сообщений соответственно. У девушек лучшей стала студентка Мезенского педагогического колледжа Алина Анохина, на втором и третьем местах — студентка Орловского техникума путей сообщений Дарья Гарбузова и студентка Мезенского педагогического колледжа Валентина Бутримова.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьобразованиеспорт

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