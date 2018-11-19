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Орел19.11.2018 Понедельник 16:50
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  3. В Орле завершены все работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части

В Орле завершены все работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части

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19.11.2018

Об этом стало известно сегодня на аппаратном совещании в региональной администрации.

До 30 ноября будут завершены последние работы. В городе отремонтируют пересечения трамвайных путей с автомобильными дорогами и съезды, расположенные на улице Комсомольской между перекрёстками с Авиационной и Кромской.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьремонт дорог

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