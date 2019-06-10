В Орле завершены поиски пропавшей молодой женщины

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает, что установлено местонахождение 27-летней Юлии Рыжих. Напомним, девушка пропала 27 мая. Накануне Юлия вышла на связь. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Обстоятельства исчезновения и причины не разглашаются.