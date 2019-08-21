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Орел21.08.2019 Среда 11:20
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В Орле завершается ремонт исторического здания

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21.08.2019

Дом купцов Серебренниковых, расположенный на Комсомольской, 63, должны сдать 30 сентября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Работы выполняет подрядчик «Астмал Групп» (Санкт-Петербург). Стоимость ремонта составляет примерно 12 миллионов 100 тысяч рублей.

К настоящему моменту на объекте смонтировали кровлю и окна, а также утеплили чердачные перекрытия. Сейчас здесь идёт покраска фасадов и облицовка цоколя.

Здание является объектом культурного наследия. В нём размещается Управление культуры и архивного дела Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская областьремонтдом купцов Серебренниковыхобъекты культурного наследия

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