В Орле завершается ремонт исторического здания

Дом купцов Серебренниковых, расположенный на Комсомольской, 63, должны сдать 30 сентября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Работы выполняет подрядчик «Астмал Групп» (Санкт-Петербург). Стоимость ремонта составляет примерно 12 миллионов 100 тысяч рублей.

К настоящему моменту на объекте смонтировали кровлю и окна, а также утеплили чердачные перекрытия. Сейчас здесь идёт покраска фасадов и облицовка цоколя.

Здание является объектом культурного наследия. В нём размещается Управление культуры и архивного дела Орловской области.