В Орле завершается ремонт исторического здания
21.08.2019
Дом купцов Серебренниковых, расположенный на Комсомольской, 63, должны сдать 30 сентября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Работы выполняет подрядчик «Астмал Групп» (Санкт-Петербург). Стоимость ремонта составляет примерно 12 миллионов 100 тысяч рублей.
К настоящему моменту на объекте смонтировали кровлю и окна, а также утеплили чердачные перекрытия. Сейчас здесь идёт покраска фасадов и облицовка цоколя.
Здание является объектом культурного наследия. В нём размещается Управление культуры и архивного дела Орловской области.
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