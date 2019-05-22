В Орле завершается разработка новой схемы движения общественного транспорта
22.05.2019
Об этом заявил заместитель начальника транспортного отдела администрации города Дмитрий Паничкин.
Главные задачи новой схемы — сократить маршруты муниципального и межмуниципального транспорта, дублирующие друг друга и выстроить городские маршруты таким образом, чтобы из любой точки Орла можно было попасть в любую точку максимум с одной пересадкой.
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