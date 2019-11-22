В Орле запретят парковку автомобилей

Ограничения вводятся 23 и 30 ноября в районе сквера Ермолова, а также 3 декабря.

23 ноября у сквера пройдёт молодёжная акция. В связи с этим парковка будет запрещена с 6 до 15 часов на площадке между памятником Лескову и сквером Маяковского.

Здесь же и в это же время, но уже 30 числа также введут запрет на парковку в связи с работой мобильного консультативно-диагностического центра НКМЦ имени Круглой.

Кроме того, 3 декабря в Орле состоится церемония возложения цветов, посвящённая Дню неизвестного солдата. В связи с этим стоянка транспортных средств будет запрещена с 6 до 17 часов на территории между домами по Салтыкова-Щедрина, 1, и бульвару Победы, 2.

Кроме того, будет полностью перекрыто движение транспортных средств с 15:45 до 16:30 на отрезке улицы Салтыкова-Щедрина между площадью Ленина и улицей Пионерской. Такую информацию сообщили в мэрии.