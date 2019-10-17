В Орле заново откроют сквер
17.10.2019
Сегодня сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии, расположенный на улице 5 Августа, торжественно откроют после завершения работ по благоустройству.
Они продолжались несколько месяцев. В сквере восстановили тротуары, обустроили спортивную и детскую площадки, посадили деревья, кустарники и цветы, установили светильники, скамейки и урны. Кроме того, на прилегающей проезжей части обновили асфальтовое покрытие.
Работы проводились в рамках программы «Формирование современной городской среды» и обошлись примерно в 41 миллион рублей.
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