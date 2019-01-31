В Орле заменят неисправные светильники в уличных фонарях на Тургеневском и Герценском мостах

Это произойдёт до конца этой недели. Такую информацию сообщили в городской администрации.

Инвентаризацию неработающих светильников проводит «Ростелеком» в рамках выполнения гарантийных обязательств. В дальнейшем эта работа продолжится и на других городских объектах.