В Орле заменят неисправные светильники в уличных фонарях на Тургеневском и Герценском мостах
31.01.2019
Это произойдёт до конца этой недели. Такую информацию сообщили в городской администрации.
Инвентаризацию неработающих светильников проводит «Ростелеком» в рамках выполнения гарантийных обязательств. В дальнейшем эта работа продолжится и на других городских объектах.
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