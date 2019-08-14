В Орле закупают соль для земли

Муниципальное предприятие «Спецавтобаза» начало подготовку к зиме. МУП закупает инертные материалы (соль и песок), а также приводит в порядок подвижной состав.

Торги по закупке соли уже ведутся. Об этом стало известно на оперативном совещании в администрации Орла.

Глава администрации Орла Александр Муромский дополнительно поручил руководителю «Спецавтобазы» до наступления зимнего периода расширить водительский состав.