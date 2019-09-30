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Орел30.09.2019 Понедельник 13:42
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В Орле закрыли сайты, торговавшие любовью

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30.09.2019

Заводской районный суд Орла вынес решение о блокировки двух интернет-ресурсов с рекламой интим-услуг. Соответствующий иск подала прокуратура.

Официально порталы позиционировали свои услуги как «эскорт». Надзорное ведомство и судебный орган установили, что речь идёт именно о проституции. Доступ к сайтам был свободным — в том числе и для несовершеннолетних.

При этом информация, по официальной формулировке, создавала «образ проституции как приемлемого общественного явления» и способствовала формированию мнения об «обыденности» этого занятия и «успешности» лиц, вовлечённых в такую деятельность.

Доступ к порталам будет ограничен после их внесения в соответствующий государственный реестр. Об этом информирует прокуратура Орловской области.

Теги:Орловская областьпрокуратура Орловской областипроституцияпроститутки

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