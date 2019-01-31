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Орел31.01.2019 Четверг 14:26
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  3. В Орле закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ ещё несколько школ

В Орле закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ ещё несколько школ

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31.01.2019

По данным мэрии на сегодняшнее число занятия во всех классах полностью приостановлены в 13 школах. Это школы №№ 25 (занятия приостановлены до конца сегодняшнего дня), 13 (до 1 февраля), 1, 24, 48, 52 (до 4 февраля), 19, 23, 32 (до 5 февраля), 16, 20, 49, 50 (до 6 февраля).

Также ещё в 19 школах на карантин закрыты отдельные классы. В целом в городе из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ остановлен учебный процесс в 82 классах.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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