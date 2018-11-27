В Орле «закладки», сделанные не в книгах, заинтересовали полицию
27.11.2018
В Орле установлен и задержан мужчина, подозреваемый в бесконтактном сбыте наркотиков путём их закладки в тайники. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
У подозреваемого изъяты 3,47 грамма синтетических наркотиков.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере». Пока что он находится под стражей.
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