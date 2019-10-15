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Орел15.10.2019 Вторник 17:15
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В Орле загорелся собор

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15.10.2019

Пожар произошёл в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе в самом центре города сегодня около 13 часов.

На объекте идут реставрационные работы. Как пояснили в МЧС, загорелись строительные леса, а также мусор.

Последствия ЧП оперативно ликвидировали, обошлось без погибших и пострадавших.

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