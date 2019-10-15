В Орле загорелся собор

Пожар произошёл в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе в самом центре города сегодня около 13 часов.

На объекте идут реставрационные работы. Как пояснили в МЧС, загорелись строительные леса, а также мусор.

Последствия ЧП оперативно ликвидировали, обошлось без погибших и пострадавших.