В Орле загорелся собор
15.10.2019
Пожар произошёл в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе в самом центре города сегодня около 13 часов.
На объекте идут реставрационные работы. Как пояснили в МЧС, загорелись строительные леса, а также мусор.
Последствия ЧП оперативно ликвидировали, обошлось без погибших и пострадавших.
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