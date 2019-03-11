В Орле задержан житель соседнего региона, подозреваемый в попытке грабежа

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, предполагается, что 23-летний парень пытался вынести две куртки из торгового зала. Однако его задержали сотрудники магазина. Потом подозреваемого передали полицейским.

Сумма нанесённого ущерба предварительно оценивается в 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Гость из другого региона пока что отпущен на свободу под подписку о невыезде. Сообщается, что ранее он уже был судим.