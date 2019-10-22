В Орле задержан подозреваемый в убийстве сожительницы

Тело 32-летней женщины с ножевыми ранениями обнаружили в её квартире 21 октября. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По горячим следам» задержали подозреваемого — её 33-летнего ранее судимого сожителя. Расследование дела продолжается.