В Орле задержан подозреваемый в убийстве сожительницы
22.10.2019
Тело 32-летней женщины с ножевыми ранениями обнаружили в её квартире 21 октября. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«По горячим следам» задержали подозреваемого — её 33-летнего ранее судимого сожителя. Расследование дела продолжается.
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