Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.10.2019 Вторник 12:04
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле задержан подозреваемый в убийстве сожительницы

В Орле задержан подозреваемый в убийстве сожительницы

Версия для печати

22.10.2019

Тело 32-летней женщины с ножевыми ранениями обнаружили в её квартире 21 октября. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По горячим следам» задержали подозреваемого — её 33-летнего ранее судимого сожителя. Расследование дела продолжается.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57910

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.10.2019

Облсовет задумается над оздоровлением орловского Ветсанутильзавода

22.10.2019

Андрей Клычков призвал районы Орловщины не становится аутсайдерами

22.10.2019

В Следственном комитете рассказали о преступлении, совершённом в отношении матери истощённой девочки

22.10.2019

Главы «Орёлгосзаказчика» и Орла рассказали о планах по дорожному ремонту на будущий год

22.10.2019

Орловским работодателям и работникам дадут шанс найти друг друга

$ USD63.7606(-0.19)22.10
€ EUR71.1696(+0.04)22.10

Наш опрос

2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online