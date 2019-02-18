В Орле задержан подозреваемый в разбойном нападении
18.02.2019
Мужчину задержала полиция при поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Управления МВД и сотрудников регионального Управления Росгвардии.
Преступление произошло в Орловском районе рядом с селом Образцово. Преступник, применив предмет, похожий на оружие, напал на гражданина, похитил 88 тысяч рублей и скрылся.
Спустя три дня задержали подозреваемого — жителя Урицкого района 1985 года рождения. При нём обнаружены предметы, похожие на оружие и боеприпасы, они отправлены на экспертизу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Орловской области.
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