В Орле задержан подозреваемый в разбойном нападении

Мужчину задержала полиция при поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Управления МВД и сотрудников регионального Управления Росгвардии.

Преступление произошло в Орловском районе рядом с селом Образцово. Преступник, применив предмет, похожий на оружие, напал на гражданина, похитил 88 тысяч рублей и скрылся.

Спустя три дня задержали подозреваемого — жителя Урицкого района 1985 года рождения. При нём обнаружены предметы, похожие на оружие и боеприпасы, они отправлены на экспертизу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Орловской области.