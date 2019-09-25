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Орел25.09.2019 Среда 16:03
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  3. В Орле задержан подозреваемый в похищении 1 миллиона 700 тысяч рублей

В Орле задержан подозреваемый в похищении 1 миллиона 700 тысяч рублей

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25.09.2019

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии.

Крупная сумма наличных денег пропала у орловского предпринимателя. Орловчанин познакомился с подозреваемым в одном из ресторанов. У бизнесмена при себе имелся пакет с «наличкой». После возвращения из заведения он обнаружил исчезновение 1 миллиона 700 тысяч рублей и обратился в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали по месту жительства силами полиции и Росгвардии. Мужчина пытался скрыться через окно.

В настоящее время гражданин находится под стражей.

Теги:Орловская областьУправление Росгвардии

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