В Орле задержан подозреваемый в похищении 1 миллиона 700 тысяч рублей
25.09.2019
Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии.
Крупная сумма наличных денег пропала у орловского предпринимателя. Орловчанин познакомился с подозреваемым в одном из ресторанов. У бизнесмена при себе имелся пакет с «наличкой». После возвращения из заведения он обнаружил исчезновение 1 миллиона 700 тысяч рублей и обратился в правоохранительные органы.
Подозреваемого задержали по месту жительства силами полиции и Росгвардии. Мужчина пытался скрыться через окно.
В настоящее время гражданин находится под стражей.
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