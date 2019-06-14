В Орле задержан подозреваемый в нападении на прохожих

Как сообщает Управление Росгвардии по Орловской области, 35-летний мужчина подозревается в том, что угрожал случайным прохожим, используя в качестве оружия осколок стекла. Инцидент произошёл на Московской улице у здания поликлиники № 1.

Однако обошлось без погибших и пострадавших. Росгвардейцы задержали орловчанина и передали его сотрудникам полиции.