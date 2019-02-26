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В Орле задержан подозреваемый в крупной краже смартфонов

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26.02.2019

Преступление произошло в Заводском районе города в конце минувшего года. Сотрудник салона по ремонту техники, придя на работу, обнаружил, что кто-то, разбив окно, похитил из торговой точки десять смартфонов и два видеорегистратора. Ущерб оценили примерно в 30 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Постепенно полицейские вышли на след подозреваемого. Сначала в поле их зрения попала девушка, которая пользовалась одним из похищенных смартфонов. Затем — парень, подаривший ей сомнительный телефон. Он рассказал полиции о случайном знакомом, который подарил ему мобильный и два видеорегистратора в знак благодарности.

Этим щедрым человеком оказался 23-хлетний местный житель. Молодой человек признал свою причастность к преступлению и рассказал, что совершил его в нетрезвом состоянии. Причём, по его словам, сначала он просто разбил окно, а уже потом решил совершить кражу. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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