В Орле задержан человек, объявленный в федеральный розыск
20.02.2019
У задержанного изъяли четыре упаковки с синтетическими наркотиками. Как сообщает Управление МВД по Орловской области, мужчина извлёк вещества, запрещённые к свободному обороту, из тайника, оборудованного на Елецкой улице.
Гражданин 1980-го года рождения был объявлен в федеральный розыск полицейскими Архангельской области как фигурант дела о незаконном обороте наркотиков. В связи с новыми обстоятельствами возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам соответствующего преступления.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
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