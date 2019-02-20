В Орле задержан человек, объявленный в федеральный розыск

У задержанного изъяли четыре упаковки с синтетическими наркотиками. Как сообщает Управление МВД по Орловской области, мужчина извлёк вещества, запрещённые к свободному обороту, из тайника, оборудованного на Елецкой улице.

Гражданин 1980-го года рождения был объявлен в федеральный розыск полицейскими Архангельской области как фигурант дела о незаконном обороте наркотиков. В связи с новыми обстоятельствами возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам соответствующего преступления.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.