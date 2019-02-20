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Орел20.02.2019 Среда 12:58
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В Орле задержан человек, объявленный в федеральный розыск

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20.02.2019

У задержанного изъяли четыре упаковки с синтетическими наркотиками. Как сообщает Управление МВД по Орловской области, мужчина извлёк вещества, запрещённые к свободному обороту, из тайника, оборудованного на Елецкой улице.

Гражданин 1980-го года рождения был объявлен в федеральный розыск полицейскими Архангельской области как фигурант дела о незаконном обороте наркотиков. В связи с новыми обстоятельствами возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам соответствующего преступления.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Теги:ОрёлОрловская область

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