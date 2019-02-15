В Орле задержали парней, причастных к сбыту фальшивой купюры в 5000 рублей

Инцидент произошёл в Советском районе в одном из супермаркетов. Двое парней попытались рассчитаться на кассе купюрой в 5 тысяч рублей, которая вызвала у кассира подозрение. Проверка на специальном устройстве подтвердила, что деньги являются фальшивкой. Другие сотрудники магазина нажали «тревожную кнопку».

Покупатели, почувствовав опасность, бросили покупки и купюру и скрылись. Однако их успели сфотографировать. Вскоре полиция установила и задержала злоумышленников.

Оказалось, что это двое местных жителей (их возраст — 20 лет и 21 год). Они признали свою причастность и рассказали, что сомнительная купюра попала в их руки, когда они получали плату за подработку в одном из развлекательных заведений. Чтобы избавиться от «нежелательной» пятитысячной, орловцы решили расплатиться ей в магазине.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.