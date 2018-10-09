В Орле задержали подозреваемых в похищении ящика для пожертвований

В Орле задержали группу граждан, предположительно, причастную к похищению ящика для сбора пожертвований из аптеки в Заводском районе. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области.

Кража случилась в минувшее воскресенье.

Вскоре сотрудники Росгвардии задержали несколько человек и изъяли у них похищенный ящик.

Задержанных передали в дежурную часть полиции.

Как сообщили в Управлении, предполагается, что в краже участвовали шесть человек в возрасте от шестнадцати до двадцати двух лет. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.