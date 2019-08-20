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Орел20.08.2019 Вторник 18:37
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В Орле за неделю наведут чистоту

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20.08.2019

В городе уберут незаконную рекламу с павильонов на остановках общественного транспорта. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в мэрии.

Решение проблемы возложат на плечи арендаторов павильонов. По закону, они должны содержать имущество и прилегающую территорию в чистоте и порядке, а объявления, даже законные, размещать лишь на боковых стенках строений.

Ситуацию придётся исправить до конца текущей недели. В противном случае городское УКХ может расторгнуть заключённые с арендаторами контракты в одностороннем порядке.

Теги:ОрёлОрловская областьтранспортрекламамэрия ОрлаУКХ

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