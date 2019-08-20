В Орле за неделю наведут чистоту

В городе уберут незаконную рекламу с павильонов на остановках общественного транспорта. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в мэрии.

Решение проблемы возложат на плечи арендаторов павильонов. По закону, они должны содержать имущество и прилегающую территорию в чистоте и порядке, а объявления, даже законные, размещать лишь на боковых стенках строений.

Ситуацию придётся исправить до конца текущей недели. В противном случае городское УКХ может расторгнуть заключённые с арендаторами контракты в одностороннем порядке.