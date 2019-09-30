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Орел30.09.2019 Понедельник 12:09
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В Орле ярмарка выходного дня переедет на новое место

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30.09.2019

С октября будущего года ярмарка, которая проводилась у ДК «Металлургов» (на улице Металлургов), будет размещаться на улице Бурова.

Соответствующие изменения в законодательство внёс глава администрации Орла Александр Муромский.

Теги:Орловская областьОрёлярмарка выходного дня

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