В Орле ярмарка выходного дня переедет на новое место
30.09.2019
С октября будущего года ярмарка, которая проводилась у ДК «Металлургов» (на улице Металлургов), будет размещаться на улице Бурова.
Соответствующие изменения в законодательство внёс глава администрации Орла Александр Муромский.
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