В Орле взяли под стражу генерального директора компании «Автопрестиж57»
05.02.2019
Такая мера пресечения избрана Советским районным судом Орла по просьбе следственных органов.
Предприниматель подозревается в мошенничестве. Следствие предполагает, что он, действуя вместе с ещё одним человеком, под видом осуществления деятельности по договорам комиссии транспортного средства завладел чужим автомобилем MERCEDES-BENZ С 180. Машина была продана, однако её хозяин никаких денег так и не получил. Бизнесмен и его «помощник» распорядились ими по своему усмотрению. Об этом сообщает пресс-служба Советского суда.
Также сообщается, что это дело — лишь одно из подобных, возбуждённых по аналогичным фактам хищения автомобилей.
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