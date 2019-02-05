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Орел05.02.2019 Вторник 12:22
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  3. В Орле взяли под стражу генерального директора компании «Автопрестиж57»

В Орле взяли под стражу генерального директора компании «Автопрестиж57»

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05.02.2019

Такая мера пресечения избрана Советским районным судом Орла по просьбе следственных органов.

Предприниматель подозревается в мошенничестве. Следствие предполагает, что он, действуя вместе с ещё одним человеком, под видом осуществления деятельности по договорам комиссии транспортного средства завладел чужим автомобилем MERCEDES-BENZ С 180. Машина была продана, однако её хозяин никаких денег так и не получил. Бизнесмен и его «помощник» распорядились ими по своему усмотрению. Об этом сообщает пресс-служба Советского суда.

Также сообщается, что это дело — лишь одно из подобных, возбуждённых по аналогичным фактам хищения автомобилей.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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