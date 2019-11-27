В Орле выявлен факт превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ

Информацию сообщило Приокское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, отвечая на запрос администрации Орла.

Изначально причиной тревоги стал неестественно ярко-голубой цвет воды в ручье, впадающем в Оку рядом с Орловской ТЭЦ. Странное зрелище заметили и зафиксировали на фото и видео 10 ноября.

12 ноября сотрудники Росприроднадзора взяли здесь пробы воды. В итоге в пробах выявили «превышение концентрации загрязняющих веществ по биохимическому потреблению кислорода (БПК) в 1,4 раза, в том числе в месте впадения ручья в районе плотины ТЭЦ по БПК в 5,9 раза; по меди в 2 раза».

14 ноября пробы взяли ещё раз. Результаты исследования оказались несколько более оптимистичными — превышение концентраций загрязняющих веществ по БПК было превышено в 0,95 раза, по меди в 1,7 раза.

В мэрии уточнили, что в настоящий момент экологическая ситуация в данной точке нормализовалась. Однако причины ухудшения показателей ещё предстоит выяснить ответственным ведомствам.