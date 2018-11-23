В Орле выявлен ещё один случай бешенства животных
23.11.2018
Карантин введён в Советском районе. Эпизоотическим очагом признана территория дачного участка, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе «Продмаш».
Как сообщили в «Орловском референтном центре Россельхознадзора», с начала года на территории области зафиксировано 54 случая заболевания, что существенно превышает статистику минувшего года.
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