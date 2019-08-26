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В Орле выяснение отношений привело к перелому рёбер

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26.08.2019

Ссора между сожителем и сожительницей привела первого в полицию, а вторую в больницу.

39-летнюю женщину доставили в медицинское учреждение с переломом рёбер. Как сообщает Управление МВД, выяснилось, что орловчанку избил её сожитель после ссоры.

Подозреваемого задержали в течение ближайших суток. В данный момент мужчина находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Теги:ОрёлОрловская областьМВДполицияизбиение

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