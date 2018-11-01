Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел01.11.2018 Четверг 10:53
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле вышла ещё одна книга к юбилею Тургенева

В Орле вышла ещё одна книга к юбилею Тургенева

Версия для печати

01.11.2018

В Орле вышла книга-альбом «Иван Тургенев».

Издание представляет собой авторское исследование жизни и творчества самого знаменитого орловского писателя.

Авторы книги — кандидат философских наук Владимир Матвеев и журналист Елена Годлевская.

Тираж издания — 300 экземпляров.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50235

Добавил новость: 

Другие новости раздела

01.11.2018

Сегодня в эфире телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Вадимом Хрипуновым

01.11.2018

Орловских призывников отправили в Кантемировскую дивизию

01.11.2018

1150 жителей Орловской области обратились за назначением новой ежемесячной выплаты

31.10.2018

Все орловские маршрутки в соответствии с требованием губернатора Андрея Клычкова будут оснащены валидаторами и видеорегистраторами

31.10.2018

Жители Орловской области снова отметились на федеральных телеканалах

$ USD65.5962(-0.18)01.11
€ EUR74.4189(-0.37)01.11

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online