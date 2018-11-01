В Орле вышла ещё одна книга к юбилею Тургенева

В Орле вышла книга-альбом «Иван Тургенев».

Издание представляет собой авторское исследование жизни и творчества самого знаменитого орловского писателя.

Авторы книги — кандидат философских наук Владимир Матвеев и журналист Елена Годлевская.



Тираж издания — 300 экземпляров.