В Орле вышла ещё одна книга к юбилею Тургенева
01.11.2018
В Орле вышла книга-альбом «Иван Тургенев».
Издание представляет собой авторское исследование жизни и творчества самого знаменитого орловского писателя.
Авторы книги — кандидат философских наук Владимир Матвеев и журналист Елена Годлевская.
Тираж издания — 300 экземпляров.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50235
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