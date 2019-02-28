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Орел28.02.2019 Четверг 11:35
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  3. В Орле выделено 3,8 миллиона рублей на чистку ливневых канализаций

В Орле выделено 3,8 миллиона рублей на чистку ливневых канализаций

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28.02.2019

Работы выполняет ООО «Гидродинамика». Об этом сообщили в администрации Орла.

Сейчас чистка идёт на Автовокзальной улице. Здесь работает одна промывочная машина. В целом по городу данные работы завершатся до 15 апреля. После будет заключён следующий контракт.

Теги:ОрёлОрловская область

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