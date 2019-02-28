В Орле выделено 3,8 миллиона рублей на чистку ливневых канализаций

Работы выполняет ООО «Гидродинамика». Об этом сообщили в администрации Орла.

Сейчас чистка идёт на Автовокзальной улице. Здесь работает одна промывочная машина. В целом по городу данные работы завершатся до 15 апреля. После будет заключён следующий контракт.