В Орле выделено 3,8 миллиона рублей на чистку ливневых канализаций
28.02.2019
Работы выполняет ООО «Гидродинамика». Об этом сообщили в администрации Орла.
Сейчас чистка идёт на Автовокзальной улице. Здесь работает одна промывочная машина. В целом по городу данные работы завершатся до 15 апреля. После будет заключён следующий контракт.
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