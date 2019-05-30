В Орле выбрали «Мисс Студенчество - 2019»
30.05.2019
Финал регионального конкурса прошёл в ОГУ имени Тургенева.
За звание самой красивой и талантливой студентки боролись 16 девушек из орловских высших и средних специальных учебных заведений. Участницам предстояло показать себя в 4-х конкурсах: творческом, интеллектуальном, «Мой герой», в котором необходимо было раскрыть образ своего любимого литературного героя, и дефиле. Отдельным пунктом стало интернет-голосование. Лучше всех с заданиями справилась Виктория Трунова из Орловского государственного института искусств и культуры. Она и стала обладательницей титула «Мисс Студенчество — 2019».
Победительница будет представлять Орловскую область на Всероссийском этапе конкурса.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54944
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