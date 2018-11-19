В Орле выбирают лучшего «Воспитателя года России»
19.11.2018
Финал всероссийского конкурса педагогов дошкольного образования стартовал накануне. Торжественная церемония прошла в театре имени Тургенева.
Финал конкурса «Воспитатель года» проводится в Орле, так как его победителем в предыдущем году стала наша землячка — Дарья Курасова, педагог детского сада № 48 Орла.
В этом году на звание претендуют 73 человека. Нашу область представляет Наталья Королёва — педагог отделения по дошкольному образованию № 3 Знаменской средней школы.
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