В Орле выберут «Тургеневскую девушку-2018»

В этом году межрегиональный конкурс приурочат к двухсотлетию классика. В

конкурсе примут участие не только орловчанки, но и девушки из Брянской и Липецкой областей.

Финал конкурса состоится 20-го октября в театре имени Тургенева. В 14 часов начнётся гала-концерт, на котором будет названо имя главной «Тургеневской девушки».

После этого на сцене выступят артисты орловских театров, филармонии, а также творческие коллективы и солисты.

В завершение праздника в фойе состоится Губернский бал.