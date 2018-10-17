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Орел17.10.2018 Среда 12:13
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  3. В Орле выберут «Тургеневскую девушку-2018»

В Орле выберут «Тургеневскую девушку-2018»

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17.10.2018

В этом году межрегиональный конкурс приурочат к двухсотлетию классика. В

конкурсе примут участие не только орловчанки, но и девушки из Брянской и Липецкой областей.

Финал конкурса состоится 20-го октября в театре имени Тургенева. В 14 часов начнётся гала-концерт, на котором будет названо имя главной «Тургеневской девушки».

После этого на сцене выступят артисты орловских театров, филармонии, а также творческие коллективы и солисты.

В завершение праздника в фойе состоится Губернский бал.

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