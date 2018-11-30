В Орле введут в эксплуатацию новый атомно-эмиссионный спектрометр

К этому готовятся в лаборатории Орловского референтного центра Россельхознадзора. В ближайшем будущем здесь введут в эксплуатацию атомно-эмиссионный спектрометр Shimadzu ICPE-9820.

Оборудование нового поколения может одновременно и с высокой точностью определять около 60 элементов таблицы Менделеева. Спектрометр, в частности, будет использоваться при исследованиях проб продуктов и кормов, а также образцов почвы и воды.