В Орле введут в эксплуатацию новый атомно-эмиссионный спектрометр
30.11.2018
К этому готовятся в лаборатории Орловского референтного центра Россельхознадзора. В ближайшем будущем здесь введут в эксплуатацию атомно-эмиссионный спектрометр Shimadzu ICPE-9820.
Оборудование нового поколения может одновременно и с высокой точностью определять около 60 элементов таблицы Менделеева. Спектрометр, в частности, будет использоваться при исследованиях проб продуктов и кормов, а также образцов почвы и воды.
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