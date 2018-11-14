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Орел14.11.2018 Среда 13:40
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  3. В Орле введут ограничения для водителей в связи с Днём памяти жертв ДТП

В Орле введут ограничения для водителей в связи с Днём памяти жертв ДТП

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14.11.2018

Об этом информирует мэрия.

В связи с ремонтными работами завтра с 9 до 10 часов будут введены ограничения на движение транспорта по улице Пушкина (у дома 93), послезавтра с 0 до 14 часов — по улице 4-й Курской (у дома 8).

Кроме того, 16 ноября в областном центре пройдут массовые мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв ДТП. В связи с этим с 00:00 до 15:00 стоянка транспортных средств будет запрещена на улице Карачевской (от сквера Маяковского до улицы 1-й Посадской).

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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