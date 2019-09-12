В Орле «встретились огонь и вода»
12.09.2019
На 3-й Курской сгорела баня. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения 11 сентября примерно в 21:10. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
Обошлось без погибших и пострадавших. Однако сама баня выгорела на площади 20 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Также огонь существенно повредил кровлю соседней хозпостройки.
Предполагаемая причина пожара — неисправность печного отопления.
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