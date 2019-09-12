В Орле «встретились огонь и вода»

На 3-й Курской сгорела баня. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения 11 сентября примерно в 21:10. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Обошлось без погибших и пострадавших. Однако сама баня выгорела на площади 20 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Также огонь существенно повредил кровлю соседней хозпостройки.

Предполагаемая причина пожара — неисправность печного отопления.