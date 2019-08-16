В Орле врачи выйдут на улицу

Специалисты НКМЦ имени Круглой проведут выездной приём несовершеннолетних пациентов на площади Ленина. Об этом сообщили в мэрии.

Приём состоится 24 августа с 10 до 15 часов. В нём примут участие врачи-педиатры, детский хирург, ортопед-травматолог, детские эндокринологи, невролог, офтальмолог, оториноларингологи, акушер-гинеколог), детский стоматолог, врач УЗИ, а также медсестра функциональной диагностики и лаборант.

Такие же приёмы организуют в Ливнах и Мценске.