Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел16.08.2019 Пятница 11:21
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле врачи выйдут на улицу

В Орле врачи выйдут на улицу

Версия для печати

16.08.2019

Специалисты НКМЦ имени Круглой проведут выездной приём несовершеннолетних пациентов на площади Ленина. Об этом сообщили в мэрии.

Приём состоится 24 августа с 10 до 15 часов. В нём примут участие врачи-педиатры, детский хирург, ортопед-травматолог, детские эндокринологи, невролог, офтальмолог, оториноларингологи, акушер-гинеколог), детский стоматолог, врач УЗИ, а также медсестра функциональной диагностики и лаборант.

Такие же приёмы организуют в Ливнах и Мценске.

Теги:ОрёлОрловская областьздравоохранениеНКМЦ имени Круглойдети

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56658

Добавил новость: 

Другие новости раздела

16.08.2019

Офис орловского «АИЖК» на площади Мира «пойдёт с молотка»

16.08.2019

Орловские инспекторы «порвали мечту»

15.08.2019

Губернатор поручил держать зарплаты орловских медиков на строгом контроле

15.08.2019

У орловского онкодиспансера появится новый корпус

1
15.08.2019

Для орловчан из «глубинки» закупят модульные ФАПы

$ USD65.8907(+0.69)16.08
€ EUR73.455(+0.55)16.08

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online