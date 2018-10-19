В Орле пройдёт молебен о прощении греха аборта

В это воскресенье в Орле в Иверском храме у Железнодорожного вокзала пройдёт молебен о прощении греха аборта. Об этом сообщает Орловская митрополия.

Не совсем обычное богослужение состоится после окончания поздней литургии.

Предполагается, что в нём примут участие православные орловчанки, совершавшие аборты, что по канонам православия считается грехом, а также их родные и близкие.