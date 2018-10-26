В Орле впервые в истории прошёл чемпионат по историческим танцам
26.10.2018
Между собой состязались воспитанники танцевальных школ города, таких как «Династия» и «Дворянское гнездо».
Одним из членов жюри стала президент ассоциации исторического танца Элана Аносова.
Пары-победители представят наш регион на всероссийском этапе соревнований.
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