В Орле впервые в истории прошёл чемпионат по историческим танцам

Между собой состязались воспитанники танцевальных школ города, таких как «Династия» и «Дворянское гнездо».

Одним из членов жюри стала президент ассоциации исторического танца Элана Аносова.

Пары-победители представят наш регион на всероссийском этапе соревнований.