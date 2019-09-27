В Орле впервые в истории пройдёт престижный турнир по бадминтону

Соревнования Всероссийской юниорской и юношеской серии Гран-при состоятся в Орле с 17 по 21 ноября. Турнир пройдёт на 10 бадминтонных кортах в современном зале на территории ТМК «ГРИНН».

Организатором выступает «Федерация бадминтона Орловской области».

«Проведение турнира такого уровня для Федерации спустя всего полтора года со дня начала работы — это серьезное достижение, но и огромная ответственность. Статус „три звезды“, присвоенный соревнованиям, является наивысшей оценкой в бадминтоне», — подчеркнул Александр Мисуркин, президент Федерации, герой России, лётчик-космонавт.

Помимо основной соревновательной части, будут проведены три дополнительных конкурса: для игроков, тренеров и гостей.

Участников турнира поприветствует экипаж Международной космической станции. По завершении мероприятия состоится концерт рок-группы из Санкт-Петербурга «7 созвездий».

Официальными информационными партнёрами состязаний являются телеканал «Первый областной» и радиостанция «Экспресс-радио Орёл».